POL-HRO: Mehrere Wahlplakate in Schwerin beschmiert

Güstrow (ots) - In der vergangenen Nacht brannte es in der Goldberger Str. in Prüzen in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich Mobiliar in einer Wohnung in der dritten Etage, wobei sich in der Folge der Brand in der gesamten Wohnung ausbreitete. Rechtzeitig gelang es, 10 Hausbewohner zu evakuieren, so dass niemand verletzt wurde. Der Mieter der betroffenen Wohnung befand sich nicht zu ...

mehr