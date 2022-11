Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 26.11.2022

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an Zigarettenautomat

Am Freitag in der Zeit von 00.00 bis 17.19 Uhr wurde in der Goslarschen Straße in Salzgitter-Ringelheim ein Zigarettenautomat durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Offenbar wurde ein unbekannter Gegenstand in den Ausgabeschacht gesteckt und entzündet. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 20.45 bis 20.55 Uhr kam es in der Breiten Straße in Salzgitter-Bad zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter roter Peugeot wurde offenbar durch ein vorbeifahrendes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell