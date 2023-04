FW-Kiel: Wohnungsbrand in Kiel - Wellingdorf, keine verletzten Personen

Kiel (ots) - Am 27.03.2023 um 18:35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Helsinkistraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten offenes Feuer aus einem Fenster im 1.OG eines Mehrfamilienhauses. Die Flammen schlugen bereits in das 2.OG. Beim Eintreffen des Löschzuges der Hauptfeuerwache wurde die Menschenrettung sowie die Brandbekämpfung sofort ...

