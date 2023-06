Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf BAB 19

Dummerstorf (LK Rostock) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall eines PKW VW auf der A 19, Abfahrt Kessin, ist am Sonnabendmorgen eine weibl. Person schwerverletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen bog eine 71-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW, aus Richtung Anschlussstelle Laage in Fahrtrichtung Seehafen kommend, nach rechts in die Abfahrt der Anschlussstelle Kessin ab. Sie unterschätzte dabei den Kurvenradius und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die Rechtskurve. In der Folge fuhr sie in der Kurve geradeaus weiter. Dabei überfuhr sie ein Verkehrsschild und kam hinter diesem auf einer Rasenfläche zum Stehen. Die Fahrzeugführerin des VW wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Rostock gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde zunächst auf 5.000,00 EUR geschätzt. Zum Einsatz kamen ein Rettungshubschrauber, ein Krankenwagen, zwei Feuerwehren aus Kessin sowie zwei Feuerwehren aus Dummerstorf und ein Abschleppdienst. Ingo Barth Polizeihauptkommissar AVPR Dummerstorf

