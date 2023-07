Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 23.07.2023

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend befuhr ein 31-jähriger Mann aus Aurich mit seinem Pkw die Emder Straße in Fahrtrichtung Moordorf. Dabei kam er im Innenstadtbereich in Höhe der Sparkassen-Arena von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ampelanlage. Der Pkw und die Ampelanlage wurden dabei beschädigt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem leicht verletzten Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Kneipe am Georgswall in Aurich. Einem 22-jährigen Mann aus Aurich wurde dort zunächst Gewalt angedroht. Daraufhin wurde ihm von dem Beschuldigten ins Gesicht geschlagen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Aurich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Moordorf - Hausfriedensbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag begab sich ein bislang Unbekannter auf ein Grundstück im Fuchsweg in Moordorf. Dort begab er sich in einen unverschlossenen Wintergarten und trank aus einer vorgefundenen Getränkeflasche. Des Weiteren versuchte mit seinem Schlüsselbund die Haustür zu öffnen. Da dies misslang entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit, ließ dabei aber seinen Schlüsselbund zurück. Vermutlich hatte er sich in der Anschrift geirrt. Der Schlüsselbund wurde als Fundsache entgegengenommen. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich unter 04941/6060 in Verbindung zu setzen.

Wiesmoor - Auto beschädigt

Durch einen Unbekannten wurde am Freitag, zwischen 8:45 und 11:05 Uhr, auf dem Zimmermann Parkplatz in Wiesmoor ein grauer VW Golf beschädigt. Der Täter zerkratzte, vermutlich mit einem Schlüssel, die Beifahrerseite des Wagens. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich unter 04462/9110 zu melden.

Wiesmoor - Körperverletzung

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Veranstaltung in Wiesmoor zu einer Körperverletzung. Nachdem sich ein 26-jähriger Mann aus Wiesmoor dort auffällig aufgebracht verhalten hatte, versuchen drei Personen diesen zu beruhigen und wurden infolgedessen von dem Beschuldigten geschlagen und leicht verletzt. Der Verursacher wurde vom Gelände verwiesen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Aurich - Streitigkeiten

Gegen Mitternacht wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen in den Lerchenweg in Aurich gerufen. Eine Beilegung des Streits zwischen den alkoholisierten Verursachern war nicht möglich. Da sich der Verursacher weiterhin aufgebracht verhielt musste er zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Aus diesem konnte er am Morgen entlassen werden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfall beim Einparken

Leichte Verletzungen erlitt ein 74- jähriger Mann am Samstag gegen 12.10 Uhr an der Norddeicher Straße in Norden. Als dieser in seinen PKW einsteigen wollte, wurde sein Wagen von einem hinter ihm einparkenden Fahrzeug angefahren. Durch die plötzliche Bewegung des Wagens erlitt der Mann leichte Verletzungen an den Beinen.

Dornum - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 14:20 Uhr kam es auf der Störtebekerstraße in Neßmersiel zu einem Unfall mit leichtem Personenschaden. Eine 48-jährige aus dem Bereich Münster wollte von der Strandstraße nach links auf die bevorrechtigte Landesstraße 5 abbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich einen Toyota eines Ehepaares aus Mühlheim. Der 22-jährige Fahrer des Toyota versuchte noch auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete letztendlich in einem dort verlaufenen Graben. Die 23-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus Norden. Der PKW des 22-jährigen wurde total beschädigt, der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt.

Krummhörn - Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Sachschäden in Höhe von 6000 Euro entstanden an einem Peugeot, dessen 60-jähriger Fahrer am Samstag gegen 16.14 Uhr auf dem Ankerweg in Greetsiel von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Grund für den Unfall war höchstwahrscheinlich eine plötzlich auftretende körperliche Beeinträchtigung, verletzt wurde der Autofahrer durch den Unfall nicht.

Krummhörn - Betrunkene verursacht Unfall und flüchtet

In der Erbsenbindereistraße in Upleward geriet eine PKW-Fahrerin am Samstag gegen 16:45 Uhr beim Abbiegen mit ihrem PKW ins Schleudern, so dass das Heck ihres Kia ausbrach. Sie war offensichtlich mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve gefahren. Das Fahrzeugheck traf dann einen entgegenkommenden 31-jährigen Fahrradfahrer, der dabei leicht verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß flüchtete die Frau mit ihrem Wagen. Das Kennzeichen konnte jedoch abgelesen werden, so dass das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung angehalten und kontrolliert werden konnte. Dabei wurde festgestellt, dass es sich um eine 22-jährige aus dem Bereich Emden handelte. Bei der weiteren Überprüfung wurde dann Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Die Autofahrerin wird sich, nachdem ihr die Fahrerlaubnis nun schon vorläufig entzogen wird, in einem Strafverfahren für ihr Verhalten verantworten müssen.

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige -

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Sonstiges

- Fehlanzeige -

