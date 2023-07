Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Einbrecher hebeln Terrassentür auf und entwenden Schmuck und Bargeld - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagvormittag (20. Juli 2023) verließen ein 65-jähriger Krefelder und seine Frau gegen 10:30 Uhr ihr Einfamilienhaus Am Wamershof. Als sie gegen 13:30 Uhr dorthin zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Terrassentür aufgehebelt wurde und im gesamten Haus alle Zimmer durchwühlt wurden. Die Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Küche hinterließen sie Modeschmuck von geringem Wert, der möglicherweise aus einem anderen Wohnungseinbruch stammt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Sie haben Fragen zum Thema Einbruchschutz? Die Polizei berät Sie kostenlos und neutral unter der Rufnummer 02151 634 4920. Die technischen Berater des Kriminalkommissariates Kriminalprävention / Opferschutz geben Ihnen Informationen zum Täterverhalten, Verhaltenstipps und Hinweise zur technischen Sicherung Ihres Hauses.

Am 26. Juli 2023 ab 20 Uhr findet in der Mediothek in Krefeld eine Veranstaltung zum Thema "Einbruchschutz" statt. Unsere Experten der Polizei beraten Sie, wie Sie sich und Ihr Zuhause wirkungsvoll gegen Einbrecher schützen können. Um vorherige Anmeldung unter kv.krefeld@polizei.nrw.de wird gebeten. (170)

