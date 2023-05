Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Wohnungseinbrüche über das Pfingstwochenende

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Stadtgebiet Gütersloh kam es am Pfingstwochenende (26.05. - 30.05.) zu drei bekannt gewordenen Wohnungseinbrüchen. An der Straße Spiekergarten hebelten unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag bis Dienstag (28.05. - 30.05.) die Terrassentür eines Reihenhauses auf und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Den Erkenntnissen nach wurde Bargeld gestohlen. An der Rolandstraße öffneten Täter in der Zeit von Freitag bis Samstag (26.05. - 27.05.) die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchten die Räume anschließend. Angaben zu dem Diebesgut konnten bisher nicht gemacht werden. Ebenfalls von Freitag bis Samstag (26.05. - 27.05.) haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Nordring verschafft. Nach derzeitigem Stand wurde dort eine CD sowie eine Tabakdose gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen oder hat verdächtige Beobachtungen an den Tatorten oder in deren Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

