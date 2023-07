POL-KR: Trickbetrug - Seniorin um dreistelligen Geldbetrag gebracht

Krefeld (ots) - Unbekannte zünden Seile an einem Spielgerüst auf dem Spielplatz an der Schreinerstraße an. Am 14. Juli 2023, gegen 20:45 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge Flammen an einem Spielgerüst auf dem Spielplatz an der Schreinerstraße. Er begab sich unmittelbar zum Spielplatz und löschte das Feuer mit einem Tuch. Am Spielgerät entstand leichter ...

mehr