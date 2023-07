Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Zeugenaufruf zu sexueller Nötigung: Verdächtiger gefasst

Krefeld (ots)

Drei Tage nach der Nötigung einer jungen Frau konnte die Polizei einen Verdächtigen stellen. Der 42-Jährige steht im Verdacht, die 22-Jährige am 10. Juli erst verfolgt und dann auf einem alten Spielplatz an der Heliosklinik in unsittlicher Weise berührt zu haben. Erst als sie sich zur Wehr setzte und um Hilfe rief, hatte er von ihr abgelassen und die Flucht ergriffen.

Nachdem die Polizei in den Medien Zeugen und mögliche weitere Opfer gebeten hatte, sich an die Kripo zu wenden, hatte sich ein Mann gemeldet, der Hinweise zum Gesuchten geben konnte. Der Verdächtige ist bereits wegen vergleichbarer Delikte in Erscheinung getreten. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5555717

