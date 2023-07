Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dieb klaut Schokolade und schlägt Scheibe ein - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (12. Juli 2023) hat ein Mann um 19:46 Uhr in einem Supermarkt auf der Neuen Ritterstraße zwei Tafeln Schokolade gestohlen und im Anschluss eine Scheibe eingeschlagen.

Der Mann war von einer Filial-Mitarbeiterin dabei beobachtet worden, wie er zwei Tafeln unter seiner Jacke verschwinden ließ. An der Kasse nahm sie ihn gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin in Empfang. Nachdem der Tatverdächtige die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatte, haben die Mitarbeiterinnen versucht, ihn anzusprechen und festzuhalten.

Der Mann setzte sich zur Wehr und versuchte, aus der Filiale zu flüchten. Das war aber nicht möglich, da die Eingangstüre in der Zwischenzeit elektronisch verschlossen worden war. Der Tatverdächtige schlug daraufhin die Scheibe ein und riss die Tür aus der Verankerung.

Der Mann flüchtete in Richtung der Straße "Am Riddershof". Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat kurze schwarze Haare und einen kurzen Bart an Kinn und Oberlippe. Während der Tat trug er eine schwarze Kapuzenjacke, ein schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift und eine schwarze, lange Hose. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (163)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell