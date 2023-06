POL-F: 230628 - 0747 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Handel mit Crack

Frankfurt (ots) - (th) Am Mittwoch (28. Juni 2023) kam es gegen 00:00 Uhr in der Niddastraße zu einem Taschendiebstahl. Ein Täter konnte festgenommen werden. Zwei Männer sprachen den 63-jährigen Geschädigten in der Niddastraße an und verwickelten ihn in ein Gespräch. In dessen Verlauf entwendete einer der Männer dem 63-Jährigen das Smartphone aus der ...

