Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Drogenszene: Wohnungsdurchsuchungen und Festnahme

Krefeld (ots)

Die Polizei hat im Laufe der Woche in Krefeld zehn Wohnungen durchsucht und dabei Amphetamine, Kokain und Marihuana sichergestellt. Vorausgegangen waren neben Ermittlungen der "EG Herkules" auch mehrere Hinweise aus der Bevölkerung. Die für Bekämpfung der Drogenkriminalität zuständige Ermittlungsgruppe hat außerdem am Donnerstag (13. Juli 2023) einen Mann vor den Untersuchungsrichter gebracht, der in der südlichen Innenstadt auf der Straße mit Drogen gehandelt hat. Der 38-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Elf weitere Männer erwartet ein Strafverfahren.

Wegen der laufenden Ermittlungen bitten wir Medienvertreter, von Nachfragen abzusehen. (164)

