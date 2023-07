Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Spielgerät auf einem Kinderspielplatz angezündet; - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Unbekannte zünden Seile an einem Spielgerüst auf dem Spielplatz an der Schreinerstraße an.

Am 14. Juli 2023, gegen 20:45 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge Flammen an einem Spielgerüst auf dem Spielplatz an der Schreinerstraße. Er begab sich unmittelbar zum Spielplatz und löschte das Feuer mit einem Tuch. Am Spielgerät entstand leichter Sachschaden. (166)

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell