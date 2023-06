Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Themar (ots)

Dienstag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit von Bewohnern einer Wohnung am Grahhügel in Themar aus und verschafften sich Zutritt ins Innere der Wohnung. Die Diebe entwendeten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mindestens 4.000 Euro. Zudem verursachten sie ein Sachschaden an der Wohnungstür in derzeit unbekannter Schadenshöhe. Zeugen, die verdächtige Personen am Tatotrt beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit der Hildburghäuser Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 aufzunehmen.

