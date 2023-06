LPI-SHL: Sachbeschädigung an Bahnschranke

Suhl (ots) - Unbekannte Täter beschädigten Montagabend in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:45 Uhr einen in der Ilmenauer Straße in Suhl geparkten Citroen. Die Unbekannten zerstachen einen Reifen und rissen bzw. traten einen Außenspiegel ab. Zeugenhinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau ...

