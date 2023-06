LPI-SHL: Geparktes Auto beschädigt

Suhl (ots) - Am Freitag gegen 13:50 Uhr brannte eine Wiesenfläche in der Größe von etwa 10 Quadratmetern in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl. Die Brandstelle befand sich im Bereich der Wendestelle/Bushaltestelle "Neuer Friedberg". Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen und konnten eine Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Brand vorsätzlich entfacht. Die ...

