Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wiesenbrand - Zeuge gesucht

Suhl (ots)

Am Freitag gegen 13:50 Uhr brannte eine Wiesenfläche in der Größe von etwa 10 Quadratmetern in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl. Die Brandstelle befand sich im Bereich der Wendestelle/Bushaltestelle "Neuer Friedberg". Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen und konnten eine Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Brand vorsätzlich entfacht. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu drei möglichen Zeugen, von denen einer der Polizei bislang noch nicht bekannt ist. Dieser und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell