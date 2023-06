LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu Wohnhausbrand (Meldung vom 13.06.2023)

Meiningen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Sonntagabend gegen 22:20 Uhr drei Papiertonnen in der Leipziger Straße in Meiningen in Brand. Die alarmierten Beamten sowie ein Passant löschten die Flammen. Der Brandschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

