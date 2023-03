LPI-GTH: Einbruch in Tischlerei - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten gestern, in der Zeit zwischen 09.40 Uhr und 12.00 Uhr einen in der Straße "Mühlgraben" geparkten Citroen. Bei dem Pkw wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und so ein Schaden von ungefähr 800 Euro verursacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0073123/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

