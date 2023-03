Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Drogeriemarkt- Zeugensuche

Gotha (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 03.30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen widerrechtlich in einen Drogeriemarkt in der Jüdenstraße. Der oder die Täter beschädigten eine Schaufensterscheibe um in das Innere des Geschäftes zu gelangen und entwendeten in der Folge Waren im Wert von mindestens 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0073378/2023) entgegen. (jd)

