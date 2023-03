Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Gotha (ots)

Am 09. März, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Ford die B 247 von Richtung Autobahnanschlussstelle in Richtung Gotha. In diesem Moment startete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Gegenverkehr ein Überholmanöver. Um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu vermeiden, musste der 40-Jährige seinen Pkw zuerst abbremsen und in der weiteren Folge auf die Grünfläche neben der Fahrspur steuern. Hierbei entstanden Beschädigungen in Höhe von ungefähr 300 Euro, der Ford musste abgeschleppt werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen schwarzen VW handeln. Personen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0064552/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

