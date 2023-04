Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Tennisverein

Waldsee (ots)

In der Nacht von Donnerstag (13.04.2023) auf Freitag (14.04.2023) betraten unbekannte Täter zunächst das frei zugängliche Gelände des TV Waldsee und rissen die im Eingangsbereich befindliche Kamera ab. Anschließend verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Innern des Vereinsheim, welches durchwühlt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde eine Kasse der Jugendspieler entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

