Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Heßheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bild-Infos

Download

Heßheim (ots)

Am 15.04.2023, gegen 17:28 Uhr kam es auf der L520 zwischen Gerolsheim und Heßheim kurz nach der Mülldeponie zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der Fahrer eines Opel Vectras fuhr auf der Landstraße in Richtung Heßheim und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit frontal mit einem Baum kollidierte. Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den verletzten Pkw-Fahrer. Mit dem Verdacht eines Knochenbruchs am Bein wurde der 34-Jährige vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Aktuell gibt es keine Hinweise, dass ein weiteres Fahrzeug an dem Verkehrsunfall beteiligt war.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.: 06233-3130 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell