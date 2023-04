Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Fahrt unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots)

Aufgrund eines defekten Bremslichtes kontrollierte ein Streifenteam der Polizei Frankenthal am Samstagnachmittag in der Eisenbahnstraße einen Peugeot. Bei der Verkehrskontrolle fielen den Beamten bei dem 28-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein freiwillig durchgeführter Urintest fiel positiv auf Kokain und THC aus, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Neben den Kosten für die Entnahme der Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 28-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell