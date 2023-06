Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle

Schalksmühle (ots)

Beförderungen und Ernennungen

Engagement und Weiterbildung sind zwei wichtige Faktoren, damit eine Freiwillige Feuerwehr funktioniert. Bürgermeister Jörg Schönenberg war es daher ein besonders Anliegen, Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen, welche im Laufe des Jahres noch nicht vorgenommen wurden, in einem angemessenen Rahmen zu ermöglichen. Hierzu lud er die betreffenden Kameraden in den Ratssaal ein. In Anwesenheit des Wehrleiters, sowie der zuständigen Fachbereichsleiterin Silvia Gonzalez und der Sachgebietsleiterin u.a. für die Feuerwehr, Vera Mölders, nutzte Schönenberg zunächst die Gelegenheit, der gesamten Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle im Namen von Rat und Verwaltung für ihr unermüdliches Engagement für die Schalksmühlerinnen und Schalksmühler zu danken. Er ehrte im Anschluss Unterbrandmeister Oliver Berker mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in silber, für seine 25jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr. Anschließend nahm Wehrleiter Dirk Kersenbrock Ernennungen und Beförderungen vor:

- Marc Schäfer - Einheit Dahlerbrück - wurde nach bestandenem Zugführerlehrgang zum Brandinspektor ernannt. - Marc Fürst und Tim Kaufmann - Einheit Schalksmühle - wurden zum Oberbrandmeister befördert. - Julian Krause - Einheit Hülscheid - wurde nach bestandenem Truppführerlehrgang zum Unterbrandmeister ernannt. - Josh Brandt - Einheit Dahlerbrück - und Jona Hagen - Einheit Hülscheid - wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Zudem wurde Brandinspektor Harald Niecke nach 15 Jahren aus dem Amt des stellv. Löschgruppenführers der Einheit Hülscheid entlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell