Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots)

Krummhörn - Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Jennelt (Gemeinde Krummhörn) sind am Montag mehrere Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 15.10 Uhr ein Skoda-Fahrer auf der Uttumer Straße unterwegs und wollte nach rechts auf die Eilsumer Straße (L4) in Richtung Greetsiel fahren. Dies erkannte offenbar eine nachfolgende Ford-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Heck des Skoda auf. Eine 17-Jährige in dem Skoda wurde vermutlich schwer verletzt. Drei weitere Insassen in dem Skoda und vier Insassen in dem Ford wurden leicht verletzt. Es waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Die Uttumer Straße und die Eilsumer Straße waren für etwa eine Stunde im Bereich der Unfallstelle einseitig gesperrt. Der Verkehr musste vor Ort geregelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell