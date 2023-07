Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Einbruch in Wohnhaus

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

Dornum - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Einbruch in Wohnhaus

Im Kanalweg in Moordorf kam es zu einem Einbruch. Unbekannte stiegen zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich-Schirum - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwoch in Aurich-Schirum von der Fahrbahn abgekommen. Der 38-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr auf der Leerer Landstraße (B72) in Fahrtrichtung Aurich und geriet kurz vor der Kreuzung zur Tjüchkampstraße alleinbeteiligt auf die Berme. Der Lkw-Fahrer beschädigte ein Verkehrsschild und fuhr sich in einem Graben fest. Ein Abschleppunternehmen musste den Lkw bergen. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Dornum - Unfallflucht

Ein BMW ist am Wochenende in der Amselstraße in Dornum beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen stieß ein anderer Autofahrer mit der Tür gegen den geparkten grauen BMW X3 und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

