Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens/Bensersiel - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht zu Mittwoch in Bensersiel. Beim Stufenschöpfwerk am Benser Tief beschädigten Unbekannte nach ersten Erkenntnissen einen Notrufknopf und eine Laterne. Darüber hinaus wurden Holzbalken und Trittgitter in den dortigen Entwässerungsgraben geworfen. Die Tatzeit ist zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch 7 Uhr. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeistation Esens unter 04971 926500 entgegen.

Horsten - Einbruch

In Horsten kam es vergangene Woche zu einem Einbruch. An der Horster Hauptstraße verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, wird noch ermittelt. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04462 9110 um Hinweise gebeten.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Pedelec-Fahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Holtgast ist am Mittwoch eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Ein 52-jähriger VW-Fahrer war gegen 17.50 Uhr auf dem Birkenweg in Richtung Norder Landstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich übersah er nach ersten Erkenntnissen die von rechts kommende 29-jährige Pedelec-Fahrerin und erfasste sie. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt.

Wittmund - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montag zwischen 14.30 und 16 Uhr in Wittmund ereignet. In der Elbinger Straße touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vor einem Mehrfamilienhaus einen blauen Ford Transit. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

