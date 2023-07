Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 28./29.07.2023

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs Ein 29-jähriger Mann aus Aurich war am Freitagnachmittag mit einem Pkw Mercedes Benz auf der Esenser Straße in Plaggenburg unterwegs, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der Auricher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Da der Verdacht bestand, dass der Mann den Pkw unter Drogeneinfluss führte, wurde eine Blutprobe durchgeführt. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wird er sich nun auch in mehreren Strafverfahren verantworten müssen.

Aurich - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis aus Polizeikontrolle geflüchtet In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Polizeibeamte auf der Esenser Straße in Aurich eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ein 35-Jähriger sollte nach einer Messung von 86 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften mit seinem Pkw Mercedes Benz kontrolliert werden. Der Auricher verzögerte zunächst seine Geschwindigkeit, fuhr dann aber auf einen 27-jährigen Polizeibeamten zu, welcher auf der Straße stand und ihm mit einem Anhaltestab zu verstehen gab, dass er in die Kontrollstelle einfahren soll. Nur durch einen schnellen Schritt zur Seite konnte der Polizeibeamte einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 35-Jährige gestellt werden. Der Mann war nicht nur betrunken unterwegs, er verfügte auch nicht über eine entsprechende Fahrerlaubnis. Es wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der Polizeibeamte blieb unverletzt.

Aurich - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Auf einem Parkplatz der Bürgermeister-Schwiening-Straße 42 in Aurich kam es in der Zeit von Donnerstag, 22:00 Uhr bis Freitag, 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- / Ausparken den ordnungsgemäß abgestellten BMW mit Norder Kennzeichen einer 23-jährigen Auricherin. Hierbei wurde das Fahrzeugheck auf der Beifahrerseite des Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060.

Ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagnachmittag zwischen 15:20 Uhr und 15:54 Uhr auf dem Parkplatz des Auricher Rathauses am Bürgermeister-Hippen-Platz 1. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich im Zuge eines Parkmanövers die Front eines Hyundai i30 mit Hamburger Kennzeichen. Der aus Berlin stammende 42-jährige Fahrzeugführer hatte den Pkw ordnungsgemäß in einer der Parkflächenmarkierungen abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Beteiligung anzugeben oder feststellen zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitagnachmittag zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr auf dem Parkplatz des E-Center Coordes in der Raiffeisenstraße in Aurich. Die 44-jährige Geschädigte hatte ihren VW Golf ordnungsgemäß in einer dortigen Parkflächenmarkierung abgestellt. Als die Auricherin kurze Zeit später wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden im hinteren Bereich ihres Pkw. Vermutlich war durch das Ein- bzw. Ausparken eines anderen Fahrzeugs diese Beschädigung entstanden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 zu melden.

Südbookmerland - Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht Auf dem Parkplatz des LIDL-Verbrauchermarktes in Moordorf ist es am Mittwoch zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß abgestellten VW Golf eines 60-jährigen Südbrookmerländers. Am Fahrzeugheck entstand durch die Kollision eine leichte Eindellung. Der Verursacher entfernte sich, ohne die Art und Weise seiner Beteiligung anzugeben oder feststellen zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 68-jähriger Mann aus Norden ist am Freitag um kurz nach 18:00 Uhr von der Polizei in der Kleinen Neustraße kontrolliert worden. Er fuhr dort mit einem Mofa-Roller. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht unerheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Er pustete über 1 Promille. Zur weiteren Untersuchung wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem Norder wurde die Weiterfahrt untersagt, gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Norden - Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht In der Weberstraße in Norden ist es im Zeitraum von Donnerstag,18:00 Uhr bis Freitag, 08:00 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Nach ersten Ermittlungen befuhr dort ein Fahrzeug die Weberstraße in Richtung Wurzeldeicher Straße und geriet aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zur Beschädigung eines Firmengebäudes. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Identität des Unfallflüchtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei Norden unter Telefon 04931-9210.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt Am Freitagabend stürzte ein 33-jähriger Esenser auf dem Norderwall in Esens mit seinem Pedelec. Durch den Sturz verletzte sich der Mann im Gesicht. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von mehr als 2,5 Promille erwartet den Mann nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass das Fahrradfahren im alkoholisierten Zustand eine erhebliche Gefahr darstellt und, wie in diesem Fall, ein Strafverfahren zur Folge haben kann.

Kriminalitätsgeschehen

Sonstiges

