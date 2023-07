Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 30.07.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperverletzung

Südbrookmerland - Am Sonntagmorgen, gegen 02:10 Uhr, kam es in einer Diskothek in der Gewerbestraße in Südbrookmerland zu einer Körperverletzung. Dabei stieß ein bislang unbekannter Täter einen Stehtisch gegen den Arm einer Besucherin der Diskothek, die sich dadurch verletzte. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30-jährigen, etwa 180 cm großen Mann mit blonden Haaren gehandelt haben. Wer Hinweise zum Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz Aurich - Auf der Dietrichsfelder Straße kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, einen 19-jährigen Mann aus Neuschoo, welcher die vorgenannte Straße mit seinem Roller befuhr. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist und sein Roller über keinen Versicherungsschutz verfügte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Aurich - In der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen VW Golf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Raiffeisenstraße in Aurich. Bei der Rückkehr stellte er fest, dass ein unbekannter Verursacher den VW beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Sachbeschädigung von Bushaltestellen am ZOB Marienhafe - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Rosenstraße in Marienhafe zwei Dächer von Bushaltestellen durch Unbekannte beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Marienhafe zu melden, Tel.: 04934 910590.

Körperverletzung in Gaststätte

Norden - Während eines Aufenthalts in einer Gaststätte in der Osterstraße wurde in der Samstagnacht, gegen 03:20 Uhr, ein 34-jähriger Mann, seinen Angaben nach grundlos, durch einen anderen 34-Jährigen geschlagen und hierdurch am Kopf verletzt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931 9210.

Landkreis Wittmund

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Esens - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein BMW, welcher vor dem Wohnhaus im Nobiskruger Weg abgestellt war, durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Anschließend entfernte sich der Täter und kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

