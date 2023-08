Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Baumaschinen und Pedelec, Unfälle, Zeugen zu verletzter Frau gesucht

Aalen (ots)

Aalen: Baumaschinen entwendet

23 Baumaschinen der Marke Bosch im Gesamtwert von rund 5000 Euro erbeuteten bislang unbekannte Diebe zwischen Freitag und Dienstagmorgen beim Einbruch in die Baustelle "Waldcampus Hochschule". Alle Maschinen sind akkubetrieben. Hinweise auf die Täter bzw. den Verbleib der Baumaschinen nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen 12.45 Uhr und 15 Uhr am Montagmittag beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker den VW Touran eines 45-Jährigen, den dieser auf einem Parkplatz entlang der Bischof-Fischer-Straße abgestellt hatte. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Bahnhofstraße / Schleifbrückenstraße missachtete eine 48-jährige Skoda-Fahrerin am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr die Vorfahrt eines 22-Jährigen, der ebenfalls mit einem Skoda unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Aalen: Parkrempler

Beim Ausparken ihres Skoda beschädigte eine 45-Jährige am Montagabend kurz vor 22.30 Uhr einen in der Schulze-Delitzsch-Straße abgestellten BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand.

Ellwangen: Pedelec entwendet

Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr entwendete ein Dieb ein schwarzes Pedelec der Marke KTM Macina, das von seinem Besitzer am Fahrradständer des Ellwanger Bahnhofs angeschlossen worden war. Der Wert des Fahrrads beziffert sich auf rund 3700 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verletzte Frau-Polizei sucht Hinweise

Am frühen Montagmorgen wurde gegen 4 Uhr an einer Bushaltestelle in der Aalener Straße eine psychisch aufgelöste Frau von einem Zeugen angetroffen. Die 43-Jährige hatte mehrere leichte oberflächliche Verletzungen und kaum mehr Erinnerungsvermögen. Sie wurde an der Bushaltestelle zuvor aus einem unbekannten Fahrzeug herausgelassen. Zur Klärung des Sachverhalts hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Personen, denen die Frau im dortigen Bereich ebenfalls aufgefallen ist oder Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 2500 Euro Schaden

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagabend, 19 Uhr verursachte, als er einen in der Straße "Am Schapfenbach" abgestellten Jeep beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

