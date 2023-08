Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach Körperverletzung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung

Am 23.07.2023 gegen 01.15 Uhr kam es auf dem Fußweg neben der Steinbacher Straße (etwa auf Höhe des Festzeltes) zu einem Streit, in dessen Verlauf der bislang unbekannte Täter dem Geschädigten mit voller Wucht ins Gesicht schlug. Der Geschädigte ging daraufhin zu Boden und erlitt einen Schädelbruch. Der Geschädigte befand sich vorübergehend in akuter Lebensgefahr. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr, wurde aber im Laufe der Woche mehrfach zurück auf die Intensivstation verlegt. Mit Hilfe eines Zeugen konnte ein Phantombild erstellt werden.

Hier der Link zum Phantombild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-hall-koerperverletzung/

Zeugen, die Hinweise zur Tat und / oder zur Person des Täters liefern können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: 0791/400-0 zu melden.

Wir berichteten bereits am 24.07.2023 über den Fall:

Schwäbisch Hall: Mann nach Auseinandersetzung auf Jakobimarkt schwer verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 1:15 Uhr gerieten auf dem Haller Jakobimarkt zwei Männer offenbar in Streit. Einer der beiden schlug dabei einem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der 22-Jährige blieb infolge des Sturzes bewusstlos liegen und musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. Sein Kontrahent flüchtete von der Örtlichkeit.

Der Mann, welcher den Schlag ausgeführt hat wird als circa 180cm groß, mit einer normalen Statur beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare, einen Vollbart und einen gebräunten Teint. Zum Tatzeitpunkt trug er, laut Zeigen, ein graues oder beiges Hemd. Zudem sprach er Deutsch.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0791 400-0. Zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell