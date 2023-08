Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizist mit Pistole bedroht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Polizist mit Pistole bedroht

Glücklicherweise wurde niemand verletzt bei einem Einsatz des Rettungsdienstes und der Polizei am Montagnachmittag in der Straße Hinteres Iltisfeld. Gegen 16.40 Uhr wurde dort ein Polizist von einer 82 Jahre alten Frau mit einer Pistole bedroht. Die Seniorin zielte mit der Waffe auf den Polizisten, sodass dieser ebenfalls seine Waffe auf die Frau richtete. Erst nach mehrmaliger Aufforderung legte die Frau die Waffe ab. Wie sich später herausstelle, handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe. Dem Vorfall vorausgegangen war ein Einsatz des Rettungsdienstes beim Sohn der Frau. Dieser war renitent, hatte die Pistole auf dem Tisch liegen und wollte sich zunächst nicht behandeln lassen, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Letztlich ließ er sich doch behandeln. Seine Mutter begab sich in die Wohnung und nahm die Pistole an sich. Sie muss nun mit einer entsprchenden Strafanzeige rechnen. Der Fall reiht sich in eine Vielzahl von Fällen von Gewalt gegen die Polizei. 2022 ließ sich eine alarmierende Gewaltbereitschaft gegen Polizistinnen und Polizisten beim Polizeipräsidium Aalen feststellen. Diese erreichte mit 366 Fällen den höchsten Wert im Zehnjahresvergleich und dokumentiert damit die enorme Respektlosigkeit sowie Aggressionsbereitschaft. Leider setzt sich der negative Trend auch im Jahr 2023 fort. Im ersten Halbjahr muss erneut eine steigende Zahl von Widerstandshandlungen, Angriffen und Bedrohungen gegenüber Polizistinnen und Polizisten festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell