POL-PDLD: Nach Besuch einer Bar in Zelle gelandet

Zu einer Meinungsverschiedenheit kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (30.06./01.07.2023) in einer Bar in der Westbahnstraße in Landau. Da die 27- und 36-jährigen Männer dies nicht mit Worten lösen konnten, kam es in der Folge zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten. Hierdurch wurden die beiden jeweils leichtverletzt. Der 27-jährige Barbesucher störte die Anzeigenaufnahme vor Ort mehrfach, weshalb ihm durch die eingesetzten Beamten ein Platzverweis erteilt wurde. Da er diesem nicht nachkam und weiter an der Örtlichkeit randalierte, musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Gegen beide Beteiligten wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

