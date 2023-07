Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Pkw-Einbruch

Germersheim (ots)

Im Zeitraum vom 28.06.23 - 20 Uhr bis zum 30.06.23 - 13:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter gewaltsam ein auf dem Altstadtplatz in Germersheim geparktes Fahrzeug aufzubrechen. Der Täter scheiterte am Versuch. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen der Tat möchten sich bitte telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

