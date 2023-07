POL-PDLD: Schulwegkontrollen

Wörth am Rhein (ots) - Gleich zweimal meldete sich der Ladendetektiv eines Discounters am Kühgrunddamm in Wörth im Laufe des gestrigen Tages. Bereits gegen 11:40 Uhr konnte er zwei Ladendiebe stellen, die versuchten getrennt voneinander mehrere Konsumgüter an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Auch am Abend gegen 19.00 Uhr war es zwei weiteren Ladendieben nicht möglich, ihr Vorhaben zu Ende zu bringen. Sie packten ...

