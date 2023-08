Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sexuelle Belästigung, Unfallflucht, Einbrüche

Aalen (ots)

Oberkochen: Sexuelle Belästigung -Zeugen gesucht

Auf einer Brücke in der Bahnhofstraße, die über den Kocher führt, wurde am Montag gegen 20 Uhr zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Der Mann machte zunächst Komplimente, im weiteren Verlauf begrapschte er die 15-Jährige. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Mann machen können. Dieser wird als 19-20 Jahre alt, etwa 175 cm groß mit vermutlich nordafrikanischer Herkunft beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, bei der ein Bein hochgekrempelt war sowie einem weißen T-Shirt. Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfallflucht

Im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 19 Uhr wurde ein Jeep, welcher am Straßenrand der Straße "Am Schapfenbach" abgestellt war, beschädigt. Ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr beim Vorbeifahren gegen den geparkten PKW und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Anschließen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Lorch: Weiterer Einbrüche

In Weitmars und in Waldhausen hat es ergänzend zur gestrigen Bereichterstattung am Wochenende weitere Einbrüche gegeben. Zunächst verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einer Firma in der Kiesäckerstraße, indem sie die Haupteingangstür zum Gebäude gewaltsam aufstemmten. Anschließend entleerten sie die Geldkassette eines Getränkeautomaten. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Zudem versuchten die Einbrecher sich Zutritt zu einem Küchenstudio in der Lorcher Straße in Waldhausen zu verschaffen. Beim Versuch, durch ein Fenster in das Gebäude zu gelangen, schlug die Alarmanlage an, woraufhin die Unbekannten von der weiteren Tatausführung abließen.

Der Polizeiposten Lorch bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07172/7312 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell