POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Einbruchsdiebstahl

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht Am Sonntag wurde in der Zeit von 20 Uhr bis 22:20 Uhr ein VW, welcher auf dem Kinoparkplatz in der Eduard-Pfeiffer-Straße abgestellt war, beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden. Oberkochen: Handbremse vergessen Am Freitagabend hat sich ein LKW selbstständig gemacht. ...

mehr