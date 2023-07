Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfallflucht, mit Alkohol unterwegs, ungewöhnlicher Übernachtungsgast, Man entblößt sich vor Kind, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Bühlertann: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

Am Samstag gegen 10:45 Uhr wollte eine 77-Jährige mit ihrem Skoda aus einem Grundstück rückwärts auf die Turmstraße ausfahren. Dabei übersah sie einen hier fahrenden 37-Jährigen in eine Opel Zafira, welcher einen weiteren Opel Zafira eines 34-Jährigen abschleppte. Der 37-Jährige musste aufgrund des Fahrmanövers der 77-Jährigen stark abbremsen, so dass der 34-jährige Fahrer des abgeschleppten Wagens nicht mehr reagieren konnte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Opel Zafira. Dabei entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 11:45 Uhr und 12:35 Uhr am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Raiffeisenstraße geparkten Skoda. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro an dem PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubterweise.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Mainhardt: Mit fast 2 Promille unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0:15 Uhr meldete ein Anrufer einen vermutlich alkoholisierten Autofahrer auf der B14. Der VW war in Schlangenlinien unterwegs und kam letztlich von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der Anrufer nahm dem betrunkenen Fahrer dann die Fahrzeugschlüssel weg und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen Fahrer des VW ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den betrunkenen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Ungewöhnlicher Besuch übernachtet letztlich bei der Polizei

Gegen 3:20 Uhr am Sonntagmorgen klingelte ein 28-Jähriger an einem Haus in der Wirtsgasse und fragte den verdutzten Bewohner, ob er bei ihm übernachten könne. Als dieser anbot, ein Taxi zu rufen, entgegnete der Besucher, dass der Anwohner lieber die Polizei rufen solle. Dann wandte er sich um, ging zur Straße und schlug hier mit der Faust gegen den Außenspiegel eines Fahrzeuges. Auch bei einem zweiten Fahrzeug verursachte er so einen Sachschaden. Die alarmierte Polizei konnte den offensichtlich stark alkoholisierten Mann letztlich wenige hundert Meter entfernt antreffen. Offenbar war er apathisch und orientierungslos. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Da der Mann nicht wusste, wo er unterkommen soll und daher befürchtet werden musste, dass es durch ihn erneut zu Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung kommen würde, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Neben einem ordentlichen Kater dürfte dem Mann auch nun die entsprechende Strafanzeige Kopfweh bereiten.

Wolpertshausen: Einbruch in Bauwagen

Zwischen 5:00 Uhr und 8:00 Uhr am Sonntagmorgen verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Bauwagen, welcher in der Straße Im Bühhl stand. Hierbei muss sich der Einbrecher an einer zu Bruch gegangenen Glasscheibe verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Bauwagen nichts entwendet.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rosengarten-Uttenhofen: Mann entblößt sich gegenüber Kind

Am Sonntagmittag spielte ein 10-jähriger Junge im Garten seines Elternhauses in der Etzgasse Fußball, als ein 53-Jähriger plötzlich das Grundstück betrat und sich kommentarlos gegenüber dem Kind die Hose herunterzog. Dabei trug er keine Unterwäsche, so dass sein Geschlechtsteil sichtbar war. Das Kind reagierte richtig und verständigte sofort seine Mutter, welche daraufhin die Polizei alarmierte. Der 53-Jährige konnte kurz darauf angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Verrauchtes Fahrzeug

Am Sonntag kurz nach 15:00 Uhr wurde auf dem Haalplatz ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Der Innenraum eines dort geparkten Audis war völlig verraucht. Die Feuerwehr war im Einsatz und öffnete den Wagen. Vermutlich hatten sich hier Putztücher entzündet. Hinsichtlich der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell