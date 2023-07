Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Sachbeschädigungen - Diebstahlsdelikte - Polizisten angegriffen

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 07:30 Uhr und 16 Uhr einen in der Pestalozzistraße geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Kernen im Remstal: Pkw beschädigt

Ein Vandale zerstach zwischen Freitagabend 17 Uhr und Sonntagvormittag 10:30 den Reifen eines in der Kurzen Straße geparkten Renault. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Sonntagabend gegen 17:15 Uhr befuhr eine 44-jährige Porsche-Fahrerin die Fellbacher Straße und wollte in einen dortigen Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 40-jährigen Radfahrer, welcher bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Weiter entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro.

Burgstetten: Diebstahl aus Pkw

Am Freitag zwischen 12 Uhr und 12:15 Uhr entwendete ein Dieb eine schwarze Bauchtasche aus einem unverschlossenen, geparkten Fiat in der Marbacher Straße. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Backnang: Reifen zerstochen

Ein Vandale zerstach am Freitag den Reifen eines geparkten Seat in der Linzer Straße und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Leutenbach: Einsatzkräfte beleidigt und angegriffen

Ein betrunkener 24-jähriger Mann wurde am Samstagabend gegen 22:15 Uhr aufgrund seines aggressiven Verhaltens vom Festgelände der Leutenbacher Hocketse verwiesen. Da er hiermit offensichtlich nicht einverstanden war, beleidigte und bedrohte er sowohl die eingesetzten Polizisten, als auch die Security-Mitarbeiter sowie einen Sanitäter. Da er, obwohl ihm ein Platzverweis erteilt wurde, wieder zum Gelände zurückkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Während der Sachverhaltsaufnahme kam ein 27-jähriger Mann hinzu und versuchte mehrfach, die Maßnahmen der Beamten zu stören. Da auch er dem Platzverweis nicht nachkam, wurde er ebenfalls in Gewahrsam genommen. Als er zum Streifenwagen gebracht wurde, griff er einen Polizisten durch einen Fußtritt an. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen wegen der Vorfälle aufgenommen, die beiden Männer müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Leutenbach: Aggressiver Mann in Kneipe verletzt Polizistin

Gäste einer Kneipe in der Bachstraße verständigten in der Nacht auf Sonntag kurz vor 3 Uhr die Polizei, da sich ein betrunkener Kneipengast aggressiv verhielt und mehrere Personen angegriffen hatte. Da sich der Mann auch durch die Beamten nicht beruhigen ließ, sollten ihm Handschließen angelegt werden, wogegen er sich wehrte. Eine Polizistin wurde hierbei leicht verletzt. Der 54-Jährige, der mit über zwei Promille erheblich betrunken war, spuckte zudem mehrfach in Richtung der Polizisten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Plüderhausen: Unfallflucht

Am Samstag im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 16 Uhr wurde ein am Straßenrand in der Weberstraße geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Alfdorf: Versuchter Automatenaufbruch

In der Zeit zwischen 1:45 Uhr und 11 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe am Sonntag in der Straße Knorenwiesen einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelang. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Gartenhaus aufgebrochen

Zwischen Samstagabend und Sonntagabend wurde eine Gartenhütte im Uferweg aufgebrochen, aus dieser allerdings nichts entwendet. Zudem wurde durch die Täter ein Loch im Garten ausgehoben und darin Bauschutt entsorgt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Alfdorf: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend wurde ein geparkter BMW im Bereich des Kofferraums zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

