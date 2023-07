Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Jugendliche hängen Gullydeckel aus - Zeugen gesucht, Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Mutlangen: Mehrere Jugendliche hängen Gullydeckel aus - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntag kurz vor 01.00 Uhr hängten bislang vier unbekannte Täter zwei Gullydeckel im Bereich der Kreuzung Blumenstraße zur Prälat-Hinderberger-Straße aus. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Durch eine Streife wurden die Gullydeckel wieder eingehängt und die Verkehrsgefährdung umgehend behoben. Zu Schädigungen von Personen und Kraftfahrzeugen ist es nicht gekommen. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Personen, welche Angaben zu den Tätern machen können. Es soll sich um vier Jugendliche handeln. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Tel. 07171/3580.

Essingen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Opel-Fahrer die Daimlerstraße in Richtung Bahnhofstraße. Vor ihm fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 47-jähriger Opel-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Pkw VW auf. Die 40-jährige Beifahrerin des Pkw VW wurde durch die Kollision leicht verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

