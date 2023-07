Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau die Röhlinger Straße in Richtung Ellwanger Straße mit ihrem PKW Hyundai. Vor ihr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem PKW Ford und musste verkehrsbedingt anhalten. Die 62-Jährige hielt hinter dem PKW Ford an, was die nachfolgende 30-Jährige BMW-Fahrerin offenbar zu spät erkannte und auf den PKW Hyundai auffuhr. Der Hyundai wurde durch den Aufprall auf den PKW Ford geschoben. Die 62-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

