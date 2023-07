Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch auf Baustelle

An der Oberen Bahnstraße kam es zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 6:30 Uhr, zu einem Einbruch auf einer Baustelle. Die Täter hebelten die Tür eines Baucontainers auf, entwendeten mehrere Werkzeuge und stellten diverse weitere Gegenstände für den Abtransport bereit. Womöglich wurden sie dabei von einem Wachdienst, welcher die Baustelle kontrollierte, gestört. Der entstandene Schaden beträgt etwa 25000 Euro. Wer Hinweise zu den Einbrechern oder zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Schrott entwendet

Im Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 8:30 Uhr, wurde auf dem Wertstoffhof in der Oesterleinstraße etwa 50 kg Schrott im Wert von 100 Euro entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Am Freitag erhielt die Polizei Kenntnis über einer Beschädigung "Im Holder". Ein dort abgestellter weißer PKW wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Rangieren, beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Auf einem Parkplatz in der Paradiesstraße wurde am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr ein dort geparkter Ford beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell