Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfallzeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am 12.10.2022 kam es gegen 11:40 Uhr an der Einmündung "Tannenbergstraße" Ecke "Jahnstraße" in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die Fahrerin eines Smart wollte nach links in die Tannenbergstraße abbiegen und kollidierte dort mit der Fahrerin eines Ford. Beide Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Der Vorfall soll durch einen Zeugen beobachtet worden sein. Der Zeuge wird als etwa 60-jähriger Mann mit schwarzer Brille und Mütze beschrieben und soll einen kleinen Hund mit sich geführt haben. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

