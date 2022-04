POL-UN: Kamen, Brand einer Altpapiertonne - Täter flüchtig

Unna (ots) - Am 22.04.2022 (Fr.), gegen 23:00 Uhr, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Unna mittels Pyrotechnik in der Straße "Am Freibad". Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte 3 männliche Jugendliche, welche sich von der Örtlichkeit in Richtung Wickede entfernten. Der Zeuge beschreibt die drei Personen wie folgt: 1: ca. 175cm, schwarze Sporthose, schwarzer Hoodie, Rucksack 2: schwarze Sporthose mit weißer ...

