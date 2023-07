Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hubschraubereinsatz wegen Fahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Winnenden: Hubschraubereinsatz wegen Fahndung nach vermisstem Mann

Am Freitag gegen 22:00 Uhr befand sich ein Streifenwagen auf der Waiblinger Straße, unmittelbar nach der Abfahrt Winnenden-Süd, um einen 29-jährigen Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in das Zentrum für Psychiatrie zu verbringen. Der Mann begann plötzlich im Streifenwagen die beiden Polizeibeamten anzugreifen, wodurch der Fahrer derart beeinträchtigt wurde, dass er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Werbeplakat und einen Zaun prallte. Dem 29-Jährigen gelang im weiteren Verlauf des tätlichen Angriffs die Flucht zu Fuß. Da zu befürchten war, dass der 29-Jährige in eine hilflose Lage geraten könnte, wurde mit mehreren Streifenwagen und auch durch den Polizeihubschrauber nach ihm gesucht. Die Suche verlief bislang erfolglos und wird fortgesetzt. Die beiden Polizeibeamten erlitten durch den Angriff jeweils leichte Verletzungen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell