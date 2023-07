Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen gesucht - Verursacher fährt nach Unfall im Parkhaus davon, Unfallzeuge mit dunklem Traktor gesucht, Opferstock aufgebrochen

Fellbach: Zeugen gesucht - Verursacher fährt nach Unfall im Parkhaus davon

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Freitag zwischen 12.00 und 14.00 Uhr beim Ein- oder Ausparken im Parkhaus der Schwabenlandhalle einen dort parkenden Opel Vectra gestreift. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen dieser konnten unter anderem Lackabtragungen am beschädigten Opel gesichert werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Fellbach, unter Tel. 0711/57720, in Verbindung zu setzen.

Beutelsbach: Unfallzeuge mit dunklem Traktor gesucht

Am Samstagabend gegen 17.00 Uhr befuhren eine 47-jährige Opel-Fahrerin sowie ein 29-jähriger Ford-Fahrer den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Beutelsbach stand ein dunkler Traktor am Ende des Beschleunigungsstreifen. Zur gleichen Zeit näherte sich ebenfalls auf dem Beschleunigungsstreifen ein bislang unbekannter Coupe-Fahrer, welcher hinter dem Traktor nach links auf die Fahrbahn in Richtung Stuttgart zog, ohne auf die dort befindliche Opel-Fahrerin sowie den Ford-Fahrer zu achten. Die Opel-Lenkerin erkannte die Gefahrensituation und reduzierte die Geschwindigkeit. Der Ford-Lenker reagierte mit Ausweichen. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge konnte trotzdem nicht mehr vermieden werden. Durch den Aufprall wurde der Ford-Lenker gegen die rechte Leitplanke abgewiesen. Bei der Opel-Lenkerin wurde durch den Aufprall ein Reifen abgerissen. Die 14-jährige Beifahrerin der Opel-Lenkerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 28.000 Euro. Im Zusammenhang mit diesem Unfall sucht die Polizei den bislang unbekannten Traktor-Fahrer, welcher mit diesem kurz vor dem Unfall bei der Anschlussstelle Beutelsbach am Ende des Beschleunigungsstreifen stand, sowie den Coupe-Lenker mit der Fahrzeugfarbe blau / grau. Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Coupe-Fahrzeug machen können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Waiblingen, unter Tel. 07151/950422, in Verbindung.

Schorndorf: Opferstock aufgebrochen

Am Samstag haben sich Unbekannte in der Zeit von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr an einem Opferstock in einer Kirche in der Friedhofstraße zu schaffen gemacht. In der frei zugänglichen Kirche wurde versucht den Opferstock gewaltsam aufzubrechen. Dies gelang den Dieben allerdings nicht. Durch den Aufbruchversuch ist am Opferstock ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstanden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Tel. 07181/2040 entgegen.

