Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Einbrüche

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag wurde in der Zeit von 20 Uhr bis 22:20 Uhr ein VW, welcher auf dem Kinoparkplatz in der Eduard-Pfeiffer-Straße abgestellt war, beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Oberkochen: Handbremse vergessen

Am Freitagabend hat sich ein LKW selbstständig gemacht. Offensichtlich hatte der Fahrer vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der LKW parkte im Hainbuchenweg am Fahrbahnrand. Dann rollte das Fahrzeug gegen 21:15 Uhr auf eine etwa 200 m entfernte Straßenlaterne. Den entstandenen Unfallschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Neuler: Fahrrad beschädigt

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde ein Fahrrad, welches auf einem Fahrradabstellplatz neben einer Turnhalle in der Friedhofstraße abgestellt war, beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Ein 35-jähriger VW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 19:20 Uhr die K3234 von Altmannsrot in Richtung Hütten. An einer dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 62-Jährigen, welcher von Hinterbrand in Richtung Leinenfirst unterwegs war. Bei der Kollision wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd/Degenfeld: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag befuhr ein 20-Jähriger gegen 00:55 Uhr mit seinem VW die Egentalstraße Richtung Degenfeld. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei dort befindlichen Blumenkübeln sowie einem Hydranten. Im weiteren Verlauf überschlug sich der VW und kam im Bereich Kalte-Feld-Straße auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige konnte sich anschließend selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er stand mit knapp anderthalb Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Unfallverursacher entfernt Kennzeichen und flüchtet zu Fuß

Ein 34-Jähriger ist am Sonntag nach einem Autounfall auf der Zimmerner Straße zu Fuß geflüchtet. Zuvor hatte sich gegen 21:40 Uhr sein VW zwischen Gügling und Bargau überschlagen, nachdem er aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Der VW blieb in der Folge auf dem Dach liegen. Anschließend befreite sich der 34-Jährige selbst aus dem Fahrzeug, riss beide Kennzeichen ab und entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 34-Jährige samt den Kennzeichen angetroffen werden. Die Beamten bemerkten bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest, der über ein Promille ergab, bestätigte den Verdacht. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bei dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Schwäbisch Gmünd/Bargau: Sachbeschädigung

In der Albuchstraße wurden von bislang unbekannten Vandalen im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr an einem Opel beide Außenspiegel abgetreten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Etwa zur selben Zeit wurden in der Stauferstraße mehrere Kippfenster an den Kabinen eines Vereinsheimes beschädigt. Zudem wurden eine Bierbank sowie ein Aschenbecher entwendet. Der Sachschaden beläuft sich hierbei auf ca. 250 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Essingen: PKW touchiert

Ein 57-Jähriger befuhr am Samstag mit seinem VW die B29 in Richtung Aalen. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr er kurzzeitig zu weit rechts auf der Fahrbahn und touchierte in Folge einen dort befindlichen VW eines 57-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Lorch/Waldhausen: Einbrüche

Im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 12:30 Uhr wurde in ein Tennisheim und in ein Sportcenter eingebrochen. Beim Tennisheim in der Reinhold-Maier-Straße verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zum Gebäudeinneren. Anschließend versuchten sie einen Getränkeautomaten aufzuhebeln, was jedoch misslang. Des Weiteren entwendet sie aus einem Regal einen dort verschraubten Tresor. Der Schaden an den Türen und am Automaten beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

In einem Sportcenter in der Plüderhäuser Straße gelangen im selben Zeitraum Unbekannte in ein Büro und von dort aus in einer gegenüberliegenden Gaststätte. Hier entwendeten sie einen Zigarettenautomaten. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Leergut entwendet

Zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 9 Uhr wurden aus einem Leergut Außenlager in der Lorcher Straße etwa 50 Kisten Leergut entwendet. Der Schaden beträgt hierbei etwa 450 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Aalen: Unfall auf der A7

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Sonntag gegen 11 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Seat bei Starkregen zwischen der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

