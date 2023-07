Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Polizeibeamte bedroht - Unfallflucht - Heckscheibe eingeworfen - Einbrüche

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Freitagabend kurz nach 22 Uhr kam es in der Rommenhöllerstraße im Bereich des P+R Parkplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei mindestens ein Mann leicht verletzt wurde. Zur Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen des Vorfalles dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Waiblinger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Polizeibeamte bedroht

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten bei einem Lebensmittelgeschäft in der Stuttgarter Straße gerufen. Vor Ort wurde ein 25-jähriger Mann angetroffen, welcher vor den Beamten davonrannte. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Mannes, welcher unter dem Einfluss von Alkohol stand, auf. Dieser nahm in der Steinbeisstraße einen Pflasterstein und bedrohte damit die eingesetzten Polizisten. Anschließend flüchtete er weiter in Richtung der Felder bei Fellbach-Lindle. Dort nahm er eine Pflanzenkelle und drohte den Beamten mit dieser erneut. Die Beamten konnten den 25-Jährigen unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden bringen und festnehmen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zwei Beamte wurden durch den Pfeffersprayeinsatz leicht verletzt.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Mittwochmittag und Montagmorgen wurde in der Gumpenstraße ein geparkter Renault im Bereich der linken Fahrzeugfront von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Renault beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Heckscheibe eingeworfen

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 19 Uhr wurde die Heckscheibe eines Mercedes, der in der Schulstraße geparkt war, von bisher unbekannten Vandalen mit einem Stein eingeworfen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Leutenbach-Nellmersbach: In Firma eingebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Freitagabend und Montagmorgen in die Büroräume einer Firma in der Robert-Bosch-Straße ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar, der entstandene Sachschaden dürfte im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich liegen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Plüderhausen: Kelleraufbrüche

Zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag verschaffte sich ein bisher unbekannter Dieb Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße und brach dort insgesamt zehn Kellerräume auf. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, jedoch Sachschaden im niederen vierstelligen Bereich hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

