Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad entwendet

Weimar (ots)

In der Zeit vom 26.05.2023, 15:00 Uhr bis zum 29.05.2023, 11:30 Uhr wurde aus dem Keller eines Wohnhauses am Buchenwaldplatz ein Fahrrad der Marke "Stevens" entwendet. Die Hauseingangstür wurde vermutlich mit einem Stemmeisen aufgehebelt. Die Kellerräume selbst waren nicht verschlossen. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 450 Euro. An der Hauseingangstür entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell